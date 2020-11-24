Нижегородская область получит 1,8 млрд рублей на поддержку стабильности бюджетной системы

ТАСС, 24 ноября. Нижегородская области получит более 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку стабильности бюджетной системы. Основная часть средств будет направлена на расходы по социальным обязательствам, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Более 1,8 млрд рублей выделено региону на поддержку стабильности бюджетной системы. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, средства в первую очередь будут направлены на финансирование социальных обязательств", - отмечается в сообщении.

По словам Никитина, дополнительные расходы направят на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и лекарственное обеспечение льготников.

"Более 110 млн рублей в ближайшее время запланированы на региональные доплаты медицинским специалистам, которые участвуют в борьбе с пандемией, но не вошли в федеральный перечень. Средства требуются и на поддержку предприятий общественного транспорта, сильно пострадавших от пандемии. Финансирование этих направлений мы считаем очень важным", - цитирует пресс-служба Никитина.

Глава региона отметил, что пандемия коронавируса и введение ограничений отразились на обрабатывающих производствах и сфере услуг в Нижегородской области. "Эти отрасли являются основой региональной экономики. Одновременно в связи с пандемией существенно вырос объем расходов на здравоохранение", - говорится в сообщении.

В Нижегородской области, по данным на 24 ноября, подтверждено 51 723 случая заражения коронавирусной инфекцией, 45 175 человек выздоровели, 1 085 пациентов умерли.