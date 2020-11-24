На турнире "Сбера" по анализу данных представлены все континенты, кроме Антарктиды

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Около тысячи человек с пяти континентов зарегистрировались для участия в проводимом "Сбером" онлайн-соревновании по анализу данных AIJ Contest , сообщила во вторник пресс-служба банка. Победителей объявят на конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey), которая пройдет 3-5 декабря.

"На соревнование "Сбера" по анализу данных зарегистрировались участники со всех континентов, кроме Антарктиды - около 1 000 дата-сайентистов из 43 государств. Победители онлайн-соревнования разделят призовой фонд в размере почти 7 млн рублей. Награждение авторов лучших решений состоится на конференции AI Journey", - говорится в сообщении.

Международное соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту AIJ Contest проводится "Сбером" в сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами в рамках конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey). В прошлом году участниками AIJ Contest стали 350 человек из 14 стран.

Среди участников этого года, помимо россиян, гости из более чем трех десятков европейских и азиатских стран, включая Китай, Индию, Японию, Великобританию, Германию, Францию, Швейцарию, а также большую часть стран ближнего зарубежья. Остальные континенты представят конкурсанты из Австралии, Египта, Ганы, Эквадора, Бразилии, США.

Четверть заявок поступила от школьников, для которых создали отдельную номинацию. Самый юный участник - девятилетний житель Ижевска. При этом задания для взрослых и детей одни и те же, подчеркивают в пресс-службе.

"Отрадно, что расширилась география не только самой конференции, но и онлайн-соревнования, которое мы проводим в преддверии AI Journey. Большое количество зарегистрированных участников из разных стран мира говорит о том, что тема развития искусственного интеллекта и анализа данных становится все актуальнее. Участники хакатонов представили свыше 2700 решений, это отличный результат", - цитируют в пресс-службе первого зампреда правления "Сбера" Александра Ведяхина.

О соревновании

Соревнование проходит в трех треках: "Digital Петр" (искусственный интеллект - компьютерное зрение, обработка естественного языка, графы знаний), NoFloodWithAI (решение социально значимых задач) и AI 4 Humanities: ruGPT-3 (генерация текстов с помощью нейронных сетей).

В первом случае участники создавали алгоритм распознавания рукописей Петра I, во втором - алгоритм прогнозирования уровня воды в Амуре для предотвращения ЧС (результаты планируют использовать для реального снижения экологических рисков и минимизации ущерба от ЧС). Третий трек дал возможность участникам поработать с технологией ruGPT-3, позволяющей отвечать на вопросы ЕГЭ, писать коды на Java по непрофессиональному запросу (например, "сделай мне сайт для интернет-магазина"), генерировать бизнес-идеи для стартапов, создавать научно-популярные статьи.

О конференции

AI Journey - одна из крупнейших площадок для получения актуальной информации про AI (искусственному интеллекту). Конференция проводится "Сбером" совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году AI Journey проходила в офлайн-формате и собрала более 150 спикеров.

В этом году мероприятие пройдет 3-5 декабря в режиме онлайн, ожидаются выступления около 200 ведущих российских и зарубежных специалистов. В рамках AI Journey, помимо соревнования AIJ Contest, пройдет онлайн-конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов школы, сообщает пресс-служба "Сбера".