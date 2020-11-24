Белоруссия запретила поставки птицы и яиц из ряда регионов России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Белоруссия запретила поставки птицы из Ростовской, Самарской и Томской областей, а также из Республики Татарстан в связи с распространением в этих регионах гриппа птиц. Об этом говорится в материалах Россельхознадзора.

"Россельхознадзор был проинформирован о том, что в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц на территории Республики Татарстан и Ростовской, Самарской, Томской областей Российской Федерации с 23 ноября 2020 г. департамент (ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь - прим. ТАСС) вводит временные ограничения на поставки на территорию Республики Беларусь из вышеуказанной территории живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых обработке (дезинфекции) охотничьих трофеев пернатой дичи (птицы)", - говорится в документе.

Также из этих регионов РФ запрещается ввоз кормов и кормовых добавок животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы за исключением кормовой муки из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных, кормовых добавок и прошедших термическую обработку готовых кормов для кошек, собак, хорьков, грызунов, аквариумных и террариумных животных. Запрет распространяется на непищевое сырье животного происхождения, предназначенное для производства кормов для непродуктивных домашних животных и пушных зверей, а также на корма и кормовые добавки растительного происхождения за исключением кормовых добавок и готовых кормов для кошек и собак, хорьков, грызунов, аквариумных и террариумных животных, сообщается в материалах Россельхознадзора.