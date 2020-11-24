Трутнев: больших потерь при реализации крупных проектов в ДФО из-за пандемии нет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не оказала серьезного негативного влияния на реализацию крупных проектов на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Сказать, что кризис не сказывается на проектах, было бы неправильно, он сказывается на экономике и на жизни всего мира. <...> Но больших потерь и больших выпадающих слоев [на Дальнем Востоке] мы не видим", - сказал Трутнев в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Трутнева, этого удалось достичь, в том числе, благодаря тому, что с каждым проектом разбираются в индивидуальном порядке.

"У нас по сырьевым проектам, за исключением, наверное, падения цен на нефть, больших деформаций на рынках не существует. Мир нуждается в ресурсах, в полезных ископаемых, здесь больших кризисов нет. Пожалуй, единственным исключением может быть авиационная отрасль. То, что касается строительства авиационной инфраструктуры, понятно, что объемы доходов упали, а проекты надо продолжать реализовывать, но разберемся", - добавил Трутнев.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов — территории опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Всего на Дальнем Востоке созданы более 20 ТОРов. В 2019 году Трутнев уже отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОРы.

Число инвесторов СПВ за пять лет превысило 2 тыс., они реализовали 211 проектов на сумму 156 млрд рублей.