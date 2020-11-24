Российские авиакомпании в октябре сократили перевозки пассажиров на 39%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские авиакомпании в октябре 2020 г. сократили перевозки пассажиров на 39%, до 6,79 млн. Это следует из уточненных данных Росавиации, опубликованных на сайте агентства. При этом за январь - октябрь авиакомпании сократили перевозки на 46,1% до 59,46 млн пассажиров относительно аналогичного периода прошедшего года.

Так, в октябре международные перевозки снизились на 76,7% относительно октября прошлого года, до 1,19 млн пассажиров, в январе - октябре - на 55,2%, до 8,81 млн пассажиров.

Лидером рынка в октябре осталась авиакомпания S7 - она снизила перевозки на 4,8%, до 1,16 млн пассажиров (поскольку компания в этом году объединила компании "Сибирь" и "Глобус", данные сравниваются с показателями S7 Group в 2019 г.), а "Аэрофлот" - на 65,8%, до 1,08 млн пассажиров.

Третья крупнейшая авиакомпании РФ, лоукостер "Победа", нарастила перевозки на 10,6%, до чуть более 1 млн пассажиров. "Уральские авиалинии" сократили перевозки на 33,9%, до 578,7 тыс. пассажиров, "Россия" - на 41,1%, до 554, 8 тыс. пассажиров, "Ютэйр" - на 16,2%, до 487, 9 тыс. пассажиров.