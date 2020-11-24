В Удмуртии снизили налоговую ставку для бизнеса

ИЖЕВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии во вторник на сессии проголосовали за внесение изменений в закон об установлении налоговых ставок, согласно которым для представителей бизнеса, перешедших с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения (УСН), будет действовать пониженная ставка. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства региона.

Воспользоваться мерой поддержки смогут почти 9 тыс. предпринимателей республики. Сейчас подобное снижение принято только в 12 регионах, ставка в Удмуртии при этом одна из самых низких.

"С 1 января 2021 года в России прекращает существование налоговый режим в виде ЕНВД. Для тех, кто сменит его на УСН "Доходы", ставка составит 2% вместо 6%, на УСН "Доходы минус расходы" - 5% вместо 15%", - прокомментировал в ходе доклада министр экономики региона Михаил Тумин.

Как отметили в пресс-службе, эта мера поддержки разработана в правительстве региона по запросу представителей бизнеса. Снижение также коснется тех, кто уже перешел на упрощенку в связи с реализацией товаров, подлежащих обязательной маркировке.

"Мы получали очень много обращений с просьбой оказать поддержку в переходе на другую систему налогообложения. Налоговая база для расчета ЕНВД ниже, чем для УСН, поэтому при смене системы налогообложения предпринимателей ожидало одномоментное увеличение налоговой нагрузки. В ходе консультаций с бизнес-сообществом мы предложили вариант снизить ставки по УСН в три раза", - цитирует пресс-служба руководителя Корпорации развития Удмуртии Константина Сунцова.

ЕНВД рассчитывается по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона. Предприниматели, которые пользуются ЕНВД, освобождаются от уплаты налога на прибыль, части НДС и налога на имущество. Данный режим применяют 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.