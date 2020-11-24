Медведев предложил разработать отдельный законопроект о трудовых правах самозанятых

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает необходимым проработать идею об отдельном законопроекте о трудовых правах самозанятых граждан. Свою позицию на данный счет он выразил во вторник в ходе обсуждения совершенствования социально-трудового законодательства.

"Такого рода законодательство, специальное, подчеркиваю, о самозанятых, отсутствует. Есть определенные идеи на эту тему <…> разработать отдельный законопроект о самозанятых для того, чтобы перечислить и права, которые имеются, и гарантии, которые существуют для этой категории лиц", - сказал Медведев, указав на то, что хотя это гражданско-правовая конструкция, но положение этих граждан несколько отличается от обычных подрядчиков или исполнителей по отдельным договорам.

Лидер "единороссов" считает необходимым четко разграничить в понимании как правовой системы, так и самих людей труд наемного работника, труд работника по трудовому договору и труд самозанятого лица, в том числе находящегося на дистанционном режиме работы, чтобы избежать злоупотреблений. "Я предлагаю эту идею проработать со всеми участниками нашего партнерства трудового", - сказал Медведев.

Говоря о проблемах в сфере самозанятости, председатель партии напомнил о введении в 2019 году специального налогового режима для этой категории работников. "Однако сейчас есть и не очень хорошие примеры, когда не очень добросовестные работодатели переводят наемных работников, то есть лиц, которые привлечены на основе договора, в статус самозанятых. Выгода от этого для работодателей очевидна - не нужно платить подоходный налог, вносить платежи во внебюджетные социальные фонды, представлять социальные гарантии", - констатировал Медведев. Он также добавил, что сокращая таким образом издержки, работодатели обещают сотрудникам более высокую зарплату, а люди соглашаются на это, не отдавая себе отчета в том, что они сами лишают себя социальных гарантий. Председатель "Единой России" отметил, что такая практика получила распространение из-за массового перехода на дистанционный режим работы и в связи с наличием большого числа законодательных пробелов.