Резидентами АЗРФ стали 19 компаний

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Резидентами Арктической зоны РФ (АЗРФ) на данный момент уже стали 19 компания, сообщил во вторник вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"У меня оптимистические ожидания, связанные с Арктикой. <…> На данный момент есть 19 резидентов и 182 заявки на резидентство в АЗРФ. Общий объем заявленных инвестиций исчисляется сотнями миллиардов", - сказал Трутнев в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, речь в первую очередь идет о проектах, связанных с добычей полезных ископаемых.

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря его принятию российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн квадратных километров с конкурентоспособным набором преференций. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Законы предполагают предоставление резидентам Арктической зоны льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.

По данным на конец октября, в личном кабинете инвестора Арктической зоны на портале Arctiс Russia было зарегистрировано более 150 потенциальных инвесторов, представляющих Мурманскую и Архангельскую области, Красноярский край, Ненецкий автономный округ, Республику Карелия, Чукотский автономный округ, Республику Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республику Саха (Якутия).