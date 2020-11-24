Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Третье чтение документа запланировано на 26 ноября.

Во втором чтении Госдума поддержала распределение 1,5 трлн рублей в 2021 году, 929,4 млрд рублей в 2022 году и 1,052 трлн рублей в 2023 году. В связи с ухудшением экономической ситуации и снижением доходов регионов правительство предложило дополнительно направить им 100 млрд рублей для обеспечения сбалансированности бюджетов в 2021 году. Поправки предусматривают перераспределение средств в рамках национальных проектов - объем средств растет с 2,2 трлн рублей в 2021 году до 2,7 трлн рублей в 2023 году. Ранее в Минфине сообщали, что объем поправок к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы составил около 3,5 трлн рублей.

Деньги на городскую среду и патриотическое воспитание

Депутаты одобрили поправку об увеличении по сравнению с текущим годом более чем на 28% субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности авиаперевозок для населения. До 36,5 млрд руб. увеличивается финансирование реализации проекта "Формирование комфортной городской среды".

В рамках распределения межбюджетных трансфертов были поддержаны поправки, направленные на обеспечение занятости в шахтерских городах и поселках. Также в бюджете будут заложены средства на расселение жителей домов, расположенных на отработанных территориях ликвидированных шахт, до конца 2024 года. Таким образом, увеличиваются средства на программы местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов на 2021 год на 2,295 млрд руб., на 2022 год - на 1,934 млрд, на 2023 год - на 2,456 млрд.

Кроме того, в проекте бюджета зарезервированы средства на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) открытого типа - на эти цели выделено 2 млрд руб. На оснащение оборудованием системы контроля доступа футбольных стадионов, принимающих матчи Российской Премьер-лиги, будет выделено по 390 млн руб. в 2021 и 2022 годах.

Также ежегодно будет выделяться 90 млрд руб. на первичное звено здравоохранения.

Во втором чтении также решено выделить 3,4 млрд рублей на реализацию федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан". Средства пойдут на разработку и реализацию комплекса мер, направленных на развитие гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций (723 млн руб.), реализацию проектов и мероприятий "Юнармии", создание патриотического движения Ассоциации патриотических клубов "Я горжусь" (100 млн руб.) и ряд других направлений

На реализацию мероприятий по развитию туризма и индустрии гостеприимства (в соответствии с решениями правительства РФ) будет выделено 17,6 млрд руб. в 2021 г. На организацию бесплатного горячего питания для младшеклассников - 540 млн руб. в 2021 г., на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 760 млн рублей в 2021 г. , на создание дополнительных мест в школах в отдельных субъектах РФ - 32,8 млрд руб. на 2021 г., 38 млрд руб. на 2022 г., 73,8 млрд руб. на 2023 г. На оснащение оборудованием системы контроля доступа футбольных стадионов, принимающих матчи Российской Премьер-лиги - будет направлено 0,39 млрд руб. в 2021 и 2022 годах.

Плата за пользование бюджетными кредитами на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) в 2021 г. составит 0,1% годовых. Правительство РФ вправе в 2021 г. принять решение о приобретении дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда "Российский фонд прямых инвестиций" в случае снижения объема денежных средств, составляющих его чистые активы, ниже 30 млрд руб. Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, в соответствии с Бюджетным кодексом распределенные в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ, подлежат зачислению соответственно в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ по нормативу 100%.

Правительство РФ вправе в 2021 году дать согласие на продление до 31 марта 2036 года срока возврата кредита (погашения основного долга) по кредитным соглашениям, заключенным российскими банками с организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), обязательства по которым обеспечены госгарантиями РФ, и принять решение о соответствующем увеличении срока действия указанных государственных гарантий РФ. Перечень таких соглашений и государственных гарантий РФ утверждается кабмином.

Субсидии ОАО "РЖД"

В 2021 году по решению правительства дополнительные средства федерального бюджета в объеме до 7,5 млрд руб., могут быть направлены на предоставление субсидий ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) - на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате госрегулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта при перевозках пассажиров в пригородном сообщении, при поступлении в федеральный бюджет субсидии из бюджета г. Москвы в объеме до 5 млрд руб., и из бюджета Московской области в объеме до 2,5 млрд руб., в целях обеспечения транспортной доступности населения и сохранения объема транспортной работы.

В 2021 году по решению правительства ОАО "РЖД" вправе использовать средства неиспользованных взносов в уставный капитал компании на реализацию проекта интеграции остановочных пунктов радиальных направлений Московского железнодорожного узла в Малое кольцо Московской железной дороги в размере до 460 млн руб. - для реализации проекта "Строительство объектов железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги", в размере до 3,4 млрд руб. - на реализацию проекта "Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск - Нахабино (МЦД-2)".

Взносы в уставный капитал РЖД для реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов осуществляется по решениям правительства в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от предоставления субсидии из бюджета г. Москвы сверх предусмотренных объемов в объеме до 26 млрд. руб.

В 2021 году АО "Корпорация развития Северного Кавказа" по решению кабмина вправе использовать в целях реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО)неиспользованный остаток средств, полученных от оплаты госкорпорацией развития "ВЭБ.РФ" дополнительной эмиссии акций (взноса в уставной капитал) АО "Корпорация развития Северного Кавказа" в целях создания медицинского кластера на территории Кавказских минеральных вод и реализации инвестпроектов на территории СКФО в размере 1,5 млрд руб.

Основные параметры бюджета

Проект бюджета основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития страны, он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19. Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%. Объем ВВП в 2021 году ожидается на уровне 115,53 трлн руб., в 2022 году - 124,22 трлн руб., в 2023 году - 132,82 трлн руб.

Доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объеме 18,8 трлн руб., в 2022 году - 20,6 трлн руб., в 2023 году - 22,3 трлн руб. Расходы бюджета в 2021 году составят 21,52 трлн руб., в 2022 году - 21,88 трлн руб., в 2023 году - 23,67 трлн руб. Таким образом, дефицит бюджета в 2021 году сложится на уровне 2,75 трлн руб., в 2022 году - 1,25 трлн руб., в 2023 году - 1,41 трлн руб.

По отношению к ВВП доходы бюджета сократятся с 16,7% ВВП в 2020 году до 16,2% ВВП в 2021 году, а затем будут постепенно расти до 16,6% ВВП в 2022 году и 16,8% ВВП в 2023 году. В то же время расходы снизятся с 21,1% ВВП в 2020 году до 18,6% в 2021 году и 17,6% в 2022 году, а в 2023 году составят 17,8% ВВП. Дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году.

Основными источниками финансирования дефицита будут государственные заимствования в объеме 2,94 трлн руб. в 2021 году, 1,87 трлн руб. - в 2022 году, 2,39 трлн руб. - в 2023 году.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2022 года установлен в объеме 18,315 трлн руб., на 1 января 2023 года - 20,52 трлн руб., на 1 января 2024 года - 22,95 трлн руб. Верхний предел внешнего госдолга установлен на 1 января 2022 года в объеме 72,0 млрд долларов, на 1 января 2023 года - 73,2 млрд долларов, на 1 января 2024 года - 73,6 млрд долларов.

Объем Фонда национального благосостояния составит 12,45 трлн руб. (10,8% ВВП) в 2021 году, 12,49 трлн руб. (10,1% ВВП) в 2022 году и 12,64 трлн руб. (9,5% ВВП) в 2023 году.

Депутаты поставят задачи по исполнению бюджета

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что к третьему чтению федерального бюджета депутаты готовят проект постановления, и в нем будут зафиксированы вопросы, которые необходимо решить в ходе исполнения бюджета - в первую очередь это касается выравнивания бюджетной обеспеченности регионов.

"На этой неделе Госдума завершает работу над законом о федеральном бюджете на 2021-2023 годы. Сегодня проект бюджета был принят во втором чтении, - сказал Володин. - К бюджету поступило 876 поправок от депутатов, сенаторов и правительства. Из них принято 669, все они - результат работы над проектом закона в комитетах, фракциях, нашей совместной работы с правительством, и решают задачи повышения уровня жизни граждан, развития регионов".

"В частности, поправками ко второму чтению распределены средства на финансовое обеспечение Общенационального плана по восстановлению экономики. В 2021 году эта сумма составит 638,9 млрд рублей. Эти деньги пойдут, например, на сохранение рабочих мест в наиболее пострадавших отраслях за счет реализации кредитной программы поддержки организаций (421,2 млрд рублей в 2021 году). На снижение ставки по ипотечным жилищным кредитам, в том числе на субсидирование ипотеки на новостройки под 6,5% - в 2021 году на эти цели будет направлено 12,6 млрд рублей, а в 2022 и 2023 годах сумму планируется увеличить почти вдвое", - отметил спикер палаты.

По его словам, от доступности и качества здравоохранения напрямую зависит уровень жизни людей, поэтому ряд поправок касается именно этой сферы. "17,8 млрд рублей в 2021 году будет направлено на строительство, модернизацию и капремонт медучреждений инфекционного профиля", - указал Володин, подчеркнув, что поддержка регионов была для депутатов одним из приоритетных направлений работы над бюджетом.

В рамках трехсторонней комиссии ко второму чтению по регионам распределены межбюджетные трансферты на 1,387 трлн рублей. Володин добавил, что "тема поддержки регионов будет продолжена в постановлении Госдумы к третьему чтению, над которым сейчас работают депутаты, - там будут зафиксированы задачи, которые необходимо решить в ходе исполнения бюджета".

"Речь идет о продолжении работы по сокращению разрыва в бюджетной обеспеченности субъектов РФ, особого внимания требуют регионы с высокой естественной убылью населения. А дополнительные доходы бюджета мы предлагаем направить на развитие городского общественного транспорта, расширение программы сельской ипотеки", - резюмировал председатель нижней палаты парламента.