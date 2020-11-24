Госдума одобрила во II чтении проект бюджета Пенсионного фонда на 2021-2023 годы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в 2021 году составит 9,28 трлн рублей. Общий объем расходов бюджета запланирован в сумме 9,57 трлн рублей. Дефицит бюджета составит 295 млрд рублей. Трансферт из федерального бюджета в 2021 году предусмотрен в размере 3,5 трлн рублей и сформирует 38% всех доходов фонда. Часть дефицита бюджета фонд покроет переходящими остатками 2020 года.

В проекте документа предусмотрена индексация материнского капитала исходя из прогнозного уровня инфляции 2021 года в 3,7%, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам - на уровне 6,3%, социальных пенсий - на уровне 2,6%. Средства бюджета ПФР будут направлены на выплату пенсий в размере 8,4 трлн рублей, на материнский капитал - 443,3 млрд рублей, на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение - 632,7 млрд рублей.

В расходной части проекта бюджета ПФР также предусмотрены расходы на осуществление срочной пенсионной выплаты в 2021 году - 1 млрд рублей, в 2022 году - 1,3 млрд рублей, в 2023 году - 1,5 млрд рублей с учетом расходов на доставку. Планируемый средний размер срочной пенсионной выплаты в 2021 году составит 2101,36 рубля, в 2022 году - 2305,69 рубля, в 2023 году - 2510,02 рубля. Расходы на осуществление единовременной выплаты средств пенсионных накоплений запланированы в 2021 году в 12,5 млрд рублей, в 2022 году - 24,2 млрд рублей, в 2023 году - 23,8 млрд рублей с учетом расходов на доставку. Планируемый средний размер единовременной выплаты в 2021 году составит 15,5 тыс. рублей, в 2022 году - 31,9 тыс. рублей, в 2023 году - 32,6 тыс. рублей.

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17,443 тыс. рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 6,3% устанавливается с 1 января 2021 года в сумме 6,044 тыс. рублей 48 копеек.