В развитие курорта "Мамисон" в Северной Осетии вложат порядка 8 млрд рублей за три года

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 ноября. /ТАСС/. Бюджетные инвестиции в развитие всесезонного курорта "Мамисон" в Северной Осетии составят около 8 млрд рублей в ближайшие три года. Об этом сообщил во вторник председатель правительства республики Таймураз Тускаев.

"Мероприятия очень интенсивно проходят по "Мамисону". <…> В трехлетнем бюджете Российской Федерации предусмотрено 6,4 млрд рублей на различные мероприятия, плюс еще по дорожному хозяйству дополнительно 1 млрд рублей. Порядка 8 млрд в ближайшие три года предусмотрено к инвестированию [в развитие курорта], это только бюджетные инвестиции", - сказал он на заседании республиканского правительства.

Во вторник правительство республики поддержало продление программы развития туристско-рекреационного комплекса региона до 2024 года. По словам Тускаева, она должна быть дополнена мерами по развитию горнолыжного туризма, бальнеологических комплексов.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии в 100 км от Владикавказа. Решение о строительстве курорта было принято в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. В сентябре 2019 года на территории всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" создана особая экономическая зона.