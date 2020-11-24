Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ФСС на 2021-2023 годы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Фонда социального страхования (ФСС) на 2021-2023 годы.

Доходы ФСС

Доходы бюджета фонда прогнозируются: на 2021 год - в сумме 815,663 млрд рублей, в том числе по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 608,25 млрд рублей. На 2022 год - в сумме 922,46 млрд рублей, в том числе по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 703,69 млрд рублей. На 2023 год - в сумме 984,31 млрд рублей, в том числе по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 753,05 млрд рублей.

В 2021 году и в плановый период 2022 и 2023 годов предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством для отдельных категорий плательщиков: на 2021 год - в сумме 95,93 млрд рублей, на 2022 год - в сумме 102,56 млрд рублей и на 2023 год - в сумме 109,74 млрд рублей.

Расходы ФСС

Расходы бюджета фонда предусмотрены: на 2021 год - в сумме 833,29 млрд рублей, из них по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 663,25, млрд рублей (79,6% от общих расходов), по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 111,29 млрд рублей (13,4% от общих расходов). На 2022 год - в сумме 863,09 млрд рублей, из них по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 688,41 млрд рублей (79,8% от общих расходов), по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 115,94 млрд рублей (13,4% от общих расходов). На 2023 год - в сумме 893,23 млрд рублей, из них по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 713,92 млрд рублей (79,9% от общих расходов), по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 120,79 млрд рублей (13,5% от общих расходов).

Расходы фонда на выплату пособия по временной нетрудоспособности запланированы на 2021 год в сумме 330,19 млрд рублей, на 2022 год - 347,69 млрд рублей, на 2023 год - 368,9 млрд рублей на оплату 314,91 млн дней ежегодно.

Расходы фонда на выплату единовременного пособия при рождении ребенка предусмотрены на 2021 год в сумме 19,82 млрд рублей на оплату 967,1 тыс. пособий, на 2022 год - 19,83 млрд рублей на оплату 933,1 тыс. пособий, на 2023 год - 19,54 млрд рублей на оплату 884,4 тыс. пособий.

Расходы на выплаты социального пособия на погребение составят в 2021 году 518,4 млн рублей, в 2022 году - 537,7 млн рублей, в 2023 году - 559 млн рублей на оплату 74,36 тыс. пособий ежегодно.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению предусматриваются правила использования остатков средств на 1 января 2021 года. В частности, такие остатки, образовавшиеся в результате неполного использования фондом в 2020 году межбюджетных трансфертов из бюджета РФ на дополнительные страховые гарантии отдельным категориям медицинских работников в виде единовременной страховой выплаты, направляются фондом в 2021 году на те же цели. Образовавшиеся в результате неполного использования фондом в 2020 году межбюджетных трансфертов из бюджета РФ на специальную соцвыплату медицинским работникам, участвующим в оказании помощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медработникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, направляются фондом в 2021 году на те же цели.

Также образовавшиеся в результате неполного использования фондом в 2020 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на специальную соцвыплату работникам стационарных организаций социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, направляются фондом в 2021 году на те же цели.