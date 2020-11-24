В России в 2021 году создадут реестр фармацевтических препаратов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Реестр фармацевтических препаратов с указанием прав на лекарственные средства или препараты планируется создать в России в 2021 году. Об этом сообщил глава Роспатента Григорий Ивлиев на брифинге по итогам коллегии ведомства.

"Реестр [фармпрепаратов] будет создан в 2021 году. Мы можем его сделать быстро, но не предоставлено финансирование для его создания. У нас готово уже техзадание", - сказал он.

Ивлиев отметил, что этот реестр будет открытым, содержащаяся в нем информация позволит избежать споров о правах на лекарственные средства или препараты.

"В фармреестре показывается соотношение между международным непатентованным наименованием лекарственного препарата или фармацевтического средства и патентообладателем", - сказал он, указав, что реестр не станет препятствием для вывода препаратов на рынок.

В Роспатенте добавили, что в реестр предполагается вносить сведения о действующем веществе и существующих патентных правах на него, данные патентообладателя, выданные лицензии. Также обсуждается возможность включения в реестр сведений о лекарственных препаратах, содержащих действующее вещество. Основная задача реестра - облегчить правоприменение в тех случаях, когда нужно соблюсти патентные права при обращении лекарственных препаратов, добавили в ведомстве.