В Совфеде заявили, что объем фонда серых зарплат превышает 10 трлн рублей ежегодно

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Объем фонда неофициальных заработных плат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно, примерно 30-40% россиян получают серую зарплату, заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

"По данным Министерства финансов России, в настоящее время примерно 30-40% россиян получают неофициальную зарплату. Объем серого фонда зарплат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно", - сказал сенатор, которого цитирует пресс-служба Совфеда.

Он добавил, что порядка 25 млн человек в РФ вовлечены в неофициальную занятость, это 32,5% экономически активного населения. "При этом из-за серых заработных плат бюджетная система страны недополучает порядка трех триллионов рублей доходов, это почти 3% ВВП", - уточнил Артамонов.

Ранее сенатор сообщил ТАСС, что комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам планирует подготовить законопроект об уголовной ответственности для руководителей компаний за выплату серых зарплат вне зависимости от суммы. Он напомнил, что в настоящее время уголовное наказание предусмотрено для тех работодателей, которые выплачивают сотрудникам серую зарплату в размере 100 тыс. рублей и выше.

Согласно УК РФ, уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов, подлежащих уплате организацией, наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.