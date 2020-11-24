Моногород Кондрово Калужской области получил статус ТОР

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Моногород Кондрово Калужской области получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР). Соответствующее постановление утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании ТОСЭР "Кондрово" в Калужской области. <…> Решение позволит улучшить инвестиционный климат за счет предоставления налоговых льгот для резидентов ТОСЭР, что должно привлечь инвесторов, создать рабочие места, активизировать местный бизнес и повысить качество жизни в городе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, уже подписано пять соглашений о намерениях с инвесторами. "Только по уже заключенным соглашениям планируется 1,2 млрд рублей инвестиций. Город [Кондрово Калужской области] получит 449 рабочих мест, которые не связаны с деятельностью градообразующих предприятий", - приводит слова губернатора Владислава Шапши пресс-служба.

Первые резиденты планируют заниматься изготовлением промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, производством светодиодных видеоэкранов, кофе и бакалейных товаров.