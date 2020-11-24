Медведев считает, что система оплаты труда должна быть адаптирована к современным условиям

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Систему оплаты труда в России необходимо лучше адаптировать к современным условиям, считает замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Для этого важно найти оптимальное соотношение между постоянной и переменной составляющей зарплаты, распространив эту модель не только на бюджетный, но и на коммерческий сектор, заявил он во вторник на обсуждении совершенствования социально-трудового законодательства.

"[Оплата труда] действительно должна быть адаптирована к современным условиям", - подчеркнул Медведев. По его словам, в основе такой системы должно быть оптимальное соотношение постоянной (тарифной) и переменной (надтарифной) составляющей зарплаты, в зависимости от эффективности работы сотрудника. И здесь недопустимы перегибы и несбалансированность, указал председатель партии.

Он напомнил, что в советские времена тарифная составляющая "была очень значительной, а надтарифная - относительно небольшой". Сейчас же очень часто происходит обратная ситуация, отметил Медведев. "Поэтому все-таки и постоянная часть оплаты труда должна носить стимулирующую функцию. В конце концов, это то, что работодатель гарантирует, а переменная часть - она, конечно, может быть, а может ее и не быть, - сказал он. - И здесь тоже нужно искать баланс".

Лидер единороссов добавил, что власти уже работают над решением этой проблемы "применительно к бюджетникам" и стараются найти для них "оптимальную трудовую модель". При этом важно вести эту работу не только в бюджетном, но и коммерческом секторе, уверен он.

Изменения в трудовом законодательстве

Изменение современных технологий должно быть гибко отражено в трудовом законодательстве, чтобы не было необходимости менять его ежегодно, считает Медведев.

"Отражение технологических изменений в трудовом законодательстве должно быть достаточно широким, чтобы мы каждый раз, каждый год не меняли Трудовой кодекс, исходя из изменений технологий. Это уже, конечно, задача для юристов - создать гибкие, но в то же время внятные правовые конструкции", - сказал он.

В качестве примера Медведев привел квалифицированную электронную цифровую подпись (ЭЦП). "Еще 10 лет назад ЭЦП была в чистом виде экзотика. Сейчас - это наша жизнь. Как будет выглядеть электронная цифровая подпись даже через 3-5 лет, мы не знаем. Могут появиться такие технологии, которые будут более продуктивными, более удобными", - отметил он, призвав найти универсальные формулировки.

В целом же, по словам политика, закон о занятости, принятый несколько десятилетий назад, нужно осовременить и сделать соответствующим современным подходам, включая электронный документооборот и применение различного рода современных электронных технологий.

"Эту работу нужно продолжить, в том числе по формированию второго блока поправок в трудовое законодательство", - призвал Медведев. Обращаясь к однопартийцам, он пообещал такие обсуждения обязательно продолжить.