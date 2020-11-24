Следующий пакет поправок в трудовое законодательство могут внести в Думу в декабре

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Единороссы разработали новый пакет поправок в трудовое законодательство, в случае одобрения руководством партии он будет внесен в Госдуму в начале декабря. Об этом во вторник сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" в нижней палате Андрей Исаев в ходе партийного обсуждения вопроса совершенствования социально-трудового законодательства.

"Мы рассчитываем в ближайшее время подготовить и вынести на ваше рассмотрение, на рассмотрение коллег второй блок поправок в трудовое законодательство, - обратился Исаев к главе партии Дмитрию Медведеву. - Мы действительно договорились о двухшаговой работе. Первый пакет поправок незамедлительных, те, которые надо принимать сейчас, мы разработали уже вчерне законопроект и готовы направить его вам. И в случае одобрения в первых числах декабря внести его в Государственную думу".

По словам парламентария, новые поправки касаются упрощения трудового документооборота. "Коллеги из регионов говорили, что на момент начала пандемии в некоторых территориях, чтобы получить пособие по безработице, человек должен был собрать 35 документов с печатями и подписями", - привел пример Исаев. Значительную часть документооборота между службами занятости и безработными, отметил он, планируется перевести в электронный формат.

Как подчеркнул единоросс, документом будет предусмотрена и более активная поддержка социально уязвимых категорий работников, таких как инвалиды и молодые специалисты. "Впервые в законопроекте о занятости появится понятие "самозанятые", которым служба занятости также будет оказывать необходимые услуги", - добавил он.

Поправки также предусматривают "тонкую централизацию" сферы поддержки занятости населения, анонсировал депутат. "Предполагается создание единой информационной базы, более активная возможность участия федерального центра в региональных программах, более действенный контроль со стороны Министерства труда РФ и Роструда как операторов за реализацией программ активной занятости. Вот это все будет подготовлено в законопроекте первого пакета", - перечислил Исаев.

Парламентарий заверил, что после принятия нового пакета планируется до конца седьмого созыва Госдумы (сентябрь 2021 года) разработать еще ряд инициатив по модернизации трудового законодательства. В частности, единороссы изучат идею страхования занятости, заключил депутат.

Поправки об удаленке

Первый пакет поправок в Трудовой кодекс РФ касался регулирования вопросов дистанционной занятости. Соответствующий законопроект, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат российского парламента, был принят Госдумой в первом чтении 21 июля. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха дистанционных работников (в частности, право быть офлайн), регламентирует типы удаленной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя. Второе и третье чтение запланированы на 25 и 26 ноября.