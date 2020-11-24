Чернышенко призвал китайских инвесторов строить отели в России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских инвесторов участвовать в строительстве отелей в России. Об этом говорится в сообщении по итогам состоявшегося в формате видеоконференции заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Чернышенко рассказал китайским коллегам о том, что в России началась разработка национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который позволит создать качественный и разнообразный туристический продукт, сделать эту отрасль более доступной, повысив качество сервиса.

"Мы знаем, что граждане Китая активно посещают российские достопримечательности и курорты и занимают первое место среди стран дальнего зарубежья по количеству въездных туристских поездок в Россию. Мы предлагаем вам рассмотреть возможность и рассчитываем на активное участие китайских инвесторов, отельеров и компаний туристической сферы в этом масштабном проекте", - сказал вице-премьер.

Участники встречи также подчеркнули важность возобновления выставочно-ярмарочной деятельности, обсудили возможности проведения в 2021 году в России VII Российско-Китайского ЭКСПО. При этом обе стороны отметили, что вынужденное ограничение контактов в этом году не могло не сказаться на двустороннем сотрудничестве, но тем не менее удалось сохранить положительную динамику товарооборота и добиться ощутимого роста по всем направлениям взаимодействия.

В ходе встречи обсуждалось сотрудничество в сфере атомной энергетики, гражданской авиации, строительства транспортной инфраструктуры, взаимодействия в области космоса. Чернышенко предложил организовать участие китайских ученых в совместных исследованиях по прорывным направлениям научно-технического сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс - один путь", отмечается в сообщении.