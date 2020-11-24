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Медведев: объем работы по совместительству нужно менять только в исключительных случаях

Председатель "Единой России" считает, что "от четырехчасовой нормы или от "половинного" времени можно отступить"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Предельный объем работы по совместительству, который сейчас составляет четыре часа в сутки, должен корректироваться только в исключительных случаях, считает замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Выступая во вторник на обсуждении совершенствования социально-трудового законодательства, он напомнил, что такое ограничение существует еще с советского периода.

"С одной стороны, это может создавать проблемы, особенно когда человек находится в вынужденном простое. С другой стороны, надо сказать по-честному, это некоторая и довольно важная гарантия", - отметил председатель партии. По мнению Медведева, нормы совместительства могут быть скорректированы "только в каких-то абсолютно исключительных условиях, которые должны быть прямо предусмотрены, например, Трудовым кодексом [РФ]".

Он пояснил, что к таким условиям могут быть отнесены в том числе ситуации, возникавшие на фоне пандемии. В таких случаях "от четырехчасовой нормы или от "половинного" времени можно отступить", считает Медведев. "Такого рода предложения тоже нужно прорабатывать, но прорабатывать аккуратно", - добавил он.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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