Россия и Китай намерены в сжатые сроки обеспечить рост экономического сотрудничества

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия к настоящему моменту поставила в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 3,5 млрд куб. м газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству. С китайской стороны в мероприятии участвовал заместитель премьера госсовета КНР Хань Чжэн.

"Что касается газовой сферы, то здесь с момента запуска газопровода "Сила Сибири" в Китай уже поставлено около 3,5 млрд куб. м газа", - сказал он.

По его словам, Россия наращивает и экспорт угля в Китай: в 2019 году они выросли на 19% - до 32,8 млн т, а за первое полугодие 2020 года - на 10%, до 16,25 млн т. Экспорт электроэнергии в то же время стабилизировался на уровне 3,1 млрд кВт в час.

Россия нацелена на расширение двустороннего экономического взаимодействия с Китаем для обеспечения развития обеих стран, подчеркнул вице-премьер. По его словам, стороны намерены в сжатые сроки ликвидировать негативные последствия из-за коронавирусной инфекции и обеспечить рост экономического сотрудничества.

"Уверен, наши страны имеют все возможности в сжатые сроки ликвидировать возможные негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции и обеспечить рост экономического взаимодействия", - подчеркнул Александр Новак.

Стороны в рамках комиссии также обсудили актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в области топливно-энергетического комплекса - в нефтегазовой, электроэнергетической, угольной сфере и развитии возобновляемых источников энергии.

По итогам заседания был подписан протокол. Вице-премьеры выразили удовлетворенность укреплением российско-китайских отношений стратегического характера в энергетической сфере и договорились способствовать их дальнейшему развитию.