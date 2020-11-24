В Credit Suisse назвали временным ослабление рубля

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Приток инвесторов на фондовый рынок, пересмотр правительством РФ соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми офшорными странами и геополитические факторы привели к обесценению рубля. Тем не менее при благоприятном развитии событий к концу года российская валюта может укрепиться до 70-72 рублей за $1, считают аналитики швейцарского банка Credit Suisse.

"Несмотря на стабильный профицит по счету текущих операций и постоянные (пусть и не масштабные) интервенции ЦБ РФ на валютном рынке, рубль стал одной из самых слабых валют в регионе", - отмечают аналитики. Кроме того, рубль недооценен и по таким фундаментальным показателям, как экономический рост и реальные процентные ставки.

Ослабление отечественной валюты, по мнению банка, усилилось по нескольким причинам. В частности, из-за пересмотра правительством РФ соглашения об избежании двойного налогообложения с популярными офшорными странами, такими как Кипр, что ускорило бегство капитала, тогда как старые схемы преференций в этом году сохранились. "Новое соглашение приведет к увеличению эффективной ставки налога на операции с дивидендами и займами в иностранной валюте, которые проходят через офшорные структуры", - поясняют аналитики.

Второй причиной стало сильное изменение структуры сбережений в домохозяйствах. А именно - значительный отток средств с депозитов на брокерские счета и диверсифицикация гражданами рисков национальной валюты за счет вложений в иностранные акции и еврооблигации. "Благодаря этому изменению в поведении домохозяйств общий спрос на иностранную валюту в первом полугодии 2020 года вырос на $1,5-2 млрд. Поскольку волатильность на валютном рынке лишь увеличилась, а процентные ставки не выросли, не исключено, что эта тенденция сохранилась и во втором полугодии", - указывают в Credit Suisse.

Аналитики также отмечают неблагоприятные геополитические условия в связи с президентскими выборами в Белоруссии и США, инцидентом с Алексеем Навальным и ситуацией вокруг Нагорного Карабаха.

Однако большинство факторов, лежащих в основе ослабления рубля в этом году, носят временный характер, подчеркивают в банке. "У рубля есть потенциал для укрепления к концу года с вероятным сохранением положительной динамики курса в дальнейшем до уровня 70-72 рубля к доллару исходя из фундаментальных показателей, если не будет сюрпризов на геополитическом фронте", - резюмируют в Credit Suisse.