Доходы бюджета Кубани от предприятий потребительской сферы выросли почти на 2 млрд рублей

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Доходы бюджета Краснодарского края от поступлений предприятий потребительской сферы за 10 месяцев 2020 года составили более 38,5 млрд рублей, что почти на 2 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение доходов вызвано ростом общего оборота потребительской сферы, а также оптовой торговли, сообщили журналистам в пресс-службе администрации края.

"Несмотря на непростую экономическую ситуацию, которую вызвала и повлекла за собой пандемия, в том числе списание ряда налоговых платежей для наиболее пострадавших отраслей, отмечена положительная динамика поступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы в бюджет увеличились почти на 2 млрд рублей или 5,2%", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента потребительской сферы края Романа Куринного.

Уточняется, что в целом за 10 месяцев 2020 года налоговые поступления от организаций торговли, бытовых услуг и общественного питания региона превысили 38,5 млрд рублей.

В конце года специалисты прогнозируют увеличение поступлений в бюджет края на 4,6% - до 43,7 млрд рублей.

"По состоянию на конец октября общий оборот отраслей потребительской сферы превысил показатели прошлого года на 0,8% и составил почти 2,8 трлн рублей. Восстановились значения оптовой торговли - они выше прошлогодних на 0,3%. Стабилизируется розничная торговля. Если в конце сентября оборот был снижен на 7,3%, то в октябре показатель составляет уже 5,3%", - добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что состояние экономики региона в ситуации с пандемией коронавируса можно считать устойчивым. С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, выходить на улицу можно было только в случае экстренной необходимости: в магазин, в аптеку, к врачу и т. д. Карантин был снят 21 июня, в регионе ввели режим повышенной готовности.