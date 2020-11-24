Aker BP использовала четвероногого робота в работе на нефтяной платформе в Северном море

ТАСС, 24 ноября. Британско-норвежская Aker BP использовала четвероногого робота Spot, разработанного компанией Boston Dynamics, в работе на нефтяной платформе в Северном море. Все собранные роботом данные были проанализированы "удаленно" с помощью облачных технологий ИТ-компании Cognite, говорится в сообщении Aker BP.

"Cognite сотрудничает с компанией Aker BP для развертывания Spot, четвероногого робота, для проведения управляемых работ дистанционно на нефтеплатформе Skarv, расположенной в 210 километрах от берега в Северном море", - сказано в сообщении.

Робот сделал изображения и сканы, снял показания с датчиков, которые были "удаленно" агрегированы и проанализированы с помощью облачной платформы Cognite Data Fusion. Робот Spot управлялся дистанционно из офиса Cognite на суше.

"Эти данные обеспечивают наземным операторам телеприсутствие на морских установках, позволяя им завершить планирование миссий в реальном времени и проводить важнейшие работы", - отмечает Aker BP.

Компании ожидают, что подобные нововведения приведут к повышению эффективности, безопасности и устойчивости работ на шельфе. Aker BP уже прорабатывает ряд других проектов, связанных с беспилотными летательными аппаратами и роботами для оптимизации удаленных операций с использованием технологий Cognite.