Bloomberg: из Зимбабве ежегодно незаконно вывозится золото на сумму в $1,5 млрд

ПРЕТОРИЯ, 24 ноября. /ТАСС/. Золото на сумму $1,5 млрд вывозится ежегодно контрабандным путем из Зимбабве. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на исследование неправительственной организации "Международная кризисная группа" (International Crisis Group, ICG) со штаб-квартирой в Брюсселе.

"В рамках существующей в Зимбабве централизованной системы скупки золота производителям занижают цены на продаваемый металл, что поощряет контрабанду, - отмечают специалисты ICG. - Согласно существующему в стране закону, все производители золота должны продавать его центральному банку, который 70% оплаты производит в долларах США, а остальное - в местной валюте".

В результате золото в большом количестве вывозится из Зимбабве в обход закона. Основной поток, согласно выводам ICG, устремляется на рынок физического золота в Дубай.

По данным Резервного банка Зимбабве, который выполняет роль Центробанка, за первые 10 месяцев текущего года страна экспортировала золота на $700 млн. Это на 23% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.