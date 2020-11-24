Сумма выданных льготных ипотечных кредитов в Москве выросла на 19,6%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Льготных ипотечных кредитов в Москве с начала года было выдано на сумму 213,7 млрд рублей, за месяц этот показатель вырос на 19,6%. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее сообщалось, что управление Росреестра по Москве в октябре 2020 года зарегистрировало 12,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования - в полтора раза (+51%) больше, чем годом ранее (8 029).

"Драйвером роста ипотеки в Москве стала программа льготного ипотечного кредитования для новостроек, доля которых сейчас составляет примерно половину от всех регистраций недвижимости с ипотекой с начала 2020 года. На 19 ноября сумма выданных льготных ипотечных кредитов в Москве составила 213,7 млрд рублей, за месяц этот показатель увеличился на 19,6%", - сказал Ефимов.

По его словам, количество выданных с начала года льготных кредитов составило 38,7 тыс., за месяц их число выросло на 18,1%. Сейчас на столицу приходится 26,5% от общей суммы выданных в России льготных ипотечных кредитов.

Как отметил заммэра, рост интереса покупателей к столичной недвижимости был поддержан снижением ключевой ставки ЦБ РФ и низкой инфляцией, что привело к соответствующему снижению ставок по ипотечным кредитам на покупку вторичного жилья и росту в этом секторе жилищного ипотечного рынка.

"Эти факторы позволили Москве превысить рекордные показатели 2019 года по общему числу регистраций недвижимости с ипотекой", - добавил Ефимов.