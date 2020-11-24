В Moody's считают, что реформа институтов развития расширит сферу деятельности ВЭБ.РФ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Реформа институтов развития позволит не только устранить дублирование функций отдельных структур, но и увеличить сферу деятельности и стратегическую роль ВЭБ.РФ. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's.

"Это [реформа] устранит многократное дублирование функций правительства и различных институтов развития. Это также расширит сферу деятельности ВЭБ.РФ и повысит его практическую вовлеченность в деятельность государства", - отмечается в отчете.

Кроме того, аналитики Moody's указывают, что после реализации плана правительства влияние ВЭБ.РФ на принятие решений и стратегическое значение госкорпорации возрастут. "Мы считаем, что изменения, связанные с ВЭБ.РФ, являются наиболее существенными и фундаментальными с точки зрения масштабов их воздействия на экономику страны и эффективности институтов развития", - подчеркивается в отчете.

23 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о масштабной оптимизации институтов развития. Часть из них перейдет под управление госкорпорации "ВЭБ.РФ", часть объединится с другими, схожими по функционалу, а каждый пятый ждет ликвидация. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства, будут ликвидированы Фонд развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, а также ОЭЗ.