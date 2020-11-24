Нижегородская область разместила облигационный заем на 10 млрд рублей

ТАСС, 24 ноября. Министерство финансов Нижегородской области разместило облигационный заем на сумму 10 млрд рублей со сроком обращения пять с половиной лет. Вырученные средства будут направлены на сокращение дефицита бюджета и погашение госдолга региона, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства области.

"Министерство финансов Нижегородской области в полном объеме разместило облигационный заем на сумму 10 млрд рублей. <...> Ставка по купонам составила 6,1%, номинальная стоимость одной облигации - тысяча рублей. Срок обращения составляет пять с половиной лет", - отметили в пресс-службе.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в 2020 году поступило около 50 заявок от банков и инвестиционных компаний на приобретение облигаций. "Совокупная стоимость этих заявок превысила 58 млрд рублей. Такая активность свидетельствует о высоком доверии инвесторов к региону", - цитирует Никитина пресс-служба.

Власти региона планируют направить полученные от размещения облигаций средства на покрытие дефицита бюджета и погашение государственных долговых обязательств. "Выпуск облигаций позволит Нижегородской области увеличить объем долгосрочных заимствований и тем самым сгладить "пики" платежей по обслуживанию долговых обязательств", - отметили в пресс-службе.

В 2019 году регион также разместил облигации на 10 млрд рублей. Основными инвесторами выступили банки, инвестиционные компании и пенсионные фонды.