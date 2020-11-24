РБК: доля Ростеха в "Аэрофлоте" сократилась вдвое

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Доля госкорпорации "Ростех" в "Аэрофлоте" в ходе допэмиссии авиакомпании сократилась с 3,5% до 1,6%. Об этом во вторник сообщает РБК со ссылкой на источник.

Глава Ростеха Сергей Чемезов в сентябре говорил, что компания еще не обсуждала участие в данной допэмиссии, но и не планировала продавать пакет в авиаперевозчике. "Если бы цена была высокая, мы бы, конечно, продали. Пока сегодня нет смысла продавать, потому что цена упала в связи с пандемией. Пока подержим", - отметил Чемезов.

Ростех был крупнейшим акционером "Аэрофлота" после государства. Теперь компания перестала раскрывать свою долю в структуре акционерного капитала "Аэрофлота".

Представители Ростеха и "Аэрофлота" отказались от комментариев.

Авиакомпания "Аэрофлот" привлекла 80 млрд рублей в ходе дополнительной эмиссии акций. На Московской бирже с 9 по 23 октября было размещено более 1,33 млрд ценных бумаг. По итогам допэмиссии доля РФ в уставном капитале компании увеличилась с 51,17% до 57,34%.