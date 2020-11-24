Госсовет Удмуртии поддержал установление нулевой налоговой ставки на имущество кинотеатров

ИЖЕВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии во вторник во время очередной сессии приняли закон, который предусматривает введение нулевой налоговой ставки для кинотеатров в отношении недвижимости, включенной в перечень объектов, по которым налоговая база определяется как кадастровая стоимость, сообщается на сайте республиканского парламента.

Ранее, 19 ноября, глава Удмуртии Александр Бречалов распорядился установить соответствующую ставку налога на 2020 год и призвал Госсовет региона рассмотреть проект закона в первоочередном порядке. Деятельность кинотеатров, концертных залов и театров была приостановлена в республике весной этого года. Учреждениям разрешили возобновить работу с 17 ноября.

"Сегодня на заседании сессии Государственного совета депутаты приняли закон, вносящий корректировки в отдельные законы Удмуртской Республики в части снижения налоговой нагрузки на предпринимателей республики. <…> В 2020 году установлена нулевая налоговая ставка для налогоплательщиков, осуществляющих на территории региона основной или дополнительный вид экономической деятельности "Деятельность в области демонстрации кинофильмов" в отношении недвижимости, включенной в перечень объектов, по которым налоговая база определяется как кадастровая стоимость", - говорится в сообщении.

Кроме того, нулевая ставка введена в том числе для организаций по бронированию билетов на культурно-развлекательные мероприятия, организаций в области исполнительных искусств, в отношении учреждений культуры и искусства, концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс.

Также для таких организаций на 2020 год установлены льготные ставки налога при применении упрощенной системы налогообложения: 1% для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, и 5% - для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.