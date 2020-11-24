Дмитрий Азаров ограничил повышение коммунальных тарифов в Самаре до уровня инфляции

САМАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал недопустимым повышение тарифов в Самаре на коммунальные услуги на 6,7% и предложил ограничить показатель на уровне инфляции. Об этом он сообщил в Instagram.

Ранее депутаты думы Самары направили главе региона обращение, в котором предложили увеличить предельный индекс повышения платы жителей за коммунальные услуги в 2021 году.

"Предложения городских властей понятны, экономическая составляющая обоснована. Тем не менее, считаю, что с учетом уже действующих тарифов на коммунальные услуги в Самаре, дальнейшее повышение должно оставаться на уровне инфляции", - сказал Азаров.

Максимальный рост вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не должен превышать предельного значения, которое будет установлено в регионе. Власти Самары подчеркивали, что предельный индекс изменения размера оплаты касается всего спектра услуг - холодного и горячего водоснабжения, платы за жилье и так далее.

По данным Центрального банка, в октябре инфляция достигла целевого показателя в 4%. Во втором полугодии 2020 года в Самаре предельный индекс повышения платы за коммунальные услуги составляет 6,8%.