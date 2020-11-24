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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $48

В последний раз ее стоимость была выше этой отметки 6 марта

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 4,28% и достигла $48,03 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 19:12 мск.

В последний раз Brent торговалась на этом уровне 6 марта 2020 года.

Нефть марки WTI торгуется на уровне $45,13 за баррель, что на 4,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

К 19:25 мск нефть Brent замедлила рост до 3,76% и торговалась на отметке в $47,79 за баррель. В то же время нефть WTI торговалась на уровне $45,03 за баррель (+4,58%). 

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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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