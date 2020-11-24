Сбор зерна в Нижегородской области в 2020 году увеличился на 20%

ТАСС, 24 ноября. Сбор зерна в Нижегородской области по итогам уборочной кампании 2020 года увеличился на 20% и составил 1,6 млн тонн. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Более чем на 20% вырос сбор зерна - 1,6 млн тонн, собрано на 8% больше картофеля - 433,4 тыс. тонн и на 3% больше овощей открытого грунта - 40,2 тыс. тонн. Кроме того, в 2020 году произведено 324 тыс. тонн сахарной свеклы", - отметили в пресс-службе.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, урожай был собран в срок и без потерь. "Благодаря слаженной работе аграриев, оперативному реагированию регионального Минсельхоза и муниципалитетов на возникающие трудности все планы по производству сельхозпродукции выполнены в полном объеме", - процитировали в пресс-службе Никитина.

С начала 2020 года сельхозпроизводители в регионе получили 3,7 млрд рублей в качестве субсидий, из них 2,7 млрд рублей - из регионального бюджета. Средства были направлены на развитие растениеводства, животноводства, фермерства, приобретение сельхозтехники, поддержку кадров. Еще 700 млн рублей аграрии получат до конца 2020 года.