Правила работы отраслей экономики в условиях пандемии примут до конца ноября

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до конца ноября подготовить и утвердить правила работы отраслей экономики в условиях пандемии. Утвержденные правила должны стать обязательными, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

"До конца ноября в России будут приняты санитарно-эпидемиологические правила по организации работы отраслей экономики в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Подготовить и утвердить их на основе действующих рекомендаций должен Роспотребнадзор. Такое поручение ведомству дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета 23 ноября, уточняют в кабмине.

Правила, о которых идет речь, будут обязательными для исполнения. "Необходимость их появления связана с тем, что процент заболеваемости коронавирусом остается самым высоким у работающих граждан", - отмечают в правительстве.

Роспотребнадзор утвердил около 40 методических рекомендаций, которые определяют порядок работы в условиях пандемии для различных отраслей экономики. Но не всегда и не везде они соблюдаются. Как поясняют в кабинете министров, санитарно-эпидемиологические правила должны внести свой вклад в исправление ситуации.