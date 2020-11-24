ЕЭК одобрила план создания общего рынка органической продукции

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) одобрила проект плана по созданию общего рынка органической сельхозпродукции на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в сообщении комиссии.

"Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект дорожной карты по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении ЕЭК.

Мероприятия дорожной карты направлены на устранение препятствий во взаимной торговле посредством гармонизации требований законодательства стран ЕАЭС к производству, сертификации и маркировке органического сельскохозяйственного производства и органической продукции, в том числе с учетом требований потенциальных стран - импортеров на рынках наибольшего экспортного интереса.

Дорожная карта будет предложена к утверждению на заседании Евразийского межправительственного совета.