Tesla планирует увеличить продажи компактных автомобилей в Европе

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Производитель электромобилей Tesla намерен расширить сферу деятельности на территории стран Европы, увеличив продажи компактных автомобилей. Об этом во вторник заявил американский предприниматель и руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, выступая на онлайн-конференции по аккумуляторам, организованной правительством ФРГ.

"Возможно, в Европе имело бы смысл производить компактный автомобиль, возможно хэтчбек или что-то в этом роде", - приводит агентство Reuters слова Маска. В настоящее время калифорнийский автопроизводитель продает четыре модели автомобилей, включая седан Model 3 среднего размера и внедорожник Model Y среднего размера. При этом все его автомобили на несколько десятков сантиметров превосходят по размерам Volkswagen Golf - европейский эталон компактных седанов. На глобальном уровне, как пишет агентство, Tesla также планирует вывести на рынок свой новый электропикап Cybertruck в течение двух лет.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала она специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

В понедельник Маск занял второе место в рейтинге самых богатых людей мира, составляемых агентством Bloomberg. Состояние Маска в свете роста курса акций Tesla на фондовых торгах увеличилось на $7,2 млрд, примерно до $128 млрд. По данному показателю он опередил основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса (также около $128 млрд) и уступает теперь только главе компании Amazon Джеффу Безосу ($182 млрд). Основной причиной увеличения состояния Маска стал рост капитализации Tesla.