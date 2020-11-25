"Россети" рассматривают новые сферы деятельности для увеличения нетарифной выручки

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" рассматривает проекты в сфере "умного" освещения автомобильных дорог и развития технологий "умного" дома на базе интеллектуальных счетчиков для увеличения нетарифной выручки. Об этом сообщил Telegram-канал группы по итогам семинара-совещания "Россетей" в Сургуте.

"Возможности увеличения нетарифной выручки - тема одного из ключевых воркшопов семинара-совещания "Россетей" в Сургуте <...> Предложены идеи по новым проектам "умное" освещение автодорог, развитие на базе интеллектуальных светильников электрозарядной инфраструктуры, интегрированной в ламповые посты и обеспечение контроля за экологической обстановкой и безопасностью движения путем установки на созданной инфраструктуре датчиков, "умных" камер и аналитических комплексов", - говорится в сообщении. Возможны дополнительные сервисы для потребителей. Группа оценивает потенциал рынка в более 11 млрд рублей за пять лет.

"Россети" также рассматривают перспективы работы на рынке технологий "умного" дома. "Предложенные идеи (участниками семинара), включая интеграцию управления сервисами умного дома в устанавливаемые интеллектуальные приборы учета или построение систем умного дома вокруг систем накопления энергии, уверенно позволяют говорить о перспективности этого направления для компании", - отмечается в сообщении.

Также группа реализует проект "Энергоэффективная подстанция", которому Минэнерго России присвоило статус национального. Создан альбом типовых решений зданий с применением концепции информационной модели (BIM). За счет энергосберегающих материалов, правильной компоновки помещений, обогрева теплом, которое выделяет оборудование, можно снизить расходы энергии в среднем в три раза, а зимой - до шести раз, уточнили в группе. В планах группы внедрение единой информационной системы управления энергосбережением, заложены основы для возможности активного ее масштабирования.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.