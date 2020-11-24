Торги ценными бумагами Ozon начались на бирже NASDAQ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Торги американскими депозитарными акциями (ADS) компании Ozon стартовали на американской фондовой бирже NASDAQ, следует из данных торговой площадки.

На открытии торгов стоимость ценных бумаг составила $42,3 за штуку.

По состоянию на 21:23 мск ADS торговались на отметке $42,145, что на 0,37% ниже уровня открытия сессии, но на 40,48% выше по отношению к цене IPO.

Как стало известно в начале ноября, Ozon подал проспект IPO на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с целью листинга ценных бумаг на Nasdaq Global Select Market. Ранее Ozon установил цену размещения в ходе IPO на уровне $30 за ADS.