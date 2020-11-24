Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,6-2,41%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник смог продолжить восходящую динамику и выйти на новые локальные максимумы благодаря позитивному внешнему фону. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгового дня вырос на 1,6%, до 3 095,84 пункта, индекс РТС - на 2,41%, до 1 287,12 пункта.

Курс доллара по отношению к российскому рублю по состоянию на 21:12 мск снизился на 0,63%, до 75,54 руб., а евро - на 0,52%, до 89,68 руб. Существенную поддержку нашим акциям оказала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше $47,5 за баррель впервые с марта 2020 года.

Плюс к этому покупкам на нашем рынке способствовала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,3%, а США, несмотря на слабые данные по индексу потребительского доверия, в ходе первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,2% и 1% соответственно, рассказал главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

"Международные рынки воодушевлены новостями о вакцине и перспективами экономических стимулов в США. Мы ожидаем сохранение интереса инвесторов к компаниям циклических секторов на фоне ожиданий возвращения к нормализации экономической активности", - отметил главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Поддержал волну позитива и новостной фон из США. "Дональд Трамп запустил процедуру передачи власти Джо Байдену. В свою очередь избранный президент заявил, что может выдвинуть на пост министра финансов США экс-главу Джанет Йеллен, рынки также восприняли эту информацию позитивно", - добавил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Акции "Яндекса" на фоне публикации ряда позитивных аналитических рекомендаций сегодня выросли на 4,5%, рост акций "Аэрофлота" превысил 3,5%. Хуже рынка торговались "Полиметалл" и "Алроса", потерявшие 3,2% и 2,2% соответственно.

Прогноз на среду

Благодаря позитивному внешнему фону российский фондовый рынок смог превысить августовские максимумы, поднявшись в район 3 100 пунктов по индексу Мосбиржи. Закрепление выше данной отметки будет говорить в пользу продолжения восходящей динамики и возможности обновления исторических максимумов, установленных в начале года, считает Богдан Зварич. Однако в ближайшее время рынок может оказаться под давлением продаж на фоне желания части игроков зафиксировать прибыль, добавил он.

Завтра, помимо сводок по заболеваемости, инвесторы продолжат следить за сигналами ключевых регуляторов и правительств, геополитическим фоном, кроме того, в среду ожидается публикация важных статданных, рассказал Александр Бахтин.

В частности, завтра опубликуют данные по недельным запасам сырой нефти в США от API и позднее от американского Минэнерго. Также из американской статистики в этот день инвесторы узнают о базовых заказах на товары длительного пользования и продажах нового жилья в октябре. Кроме того, традиционно на рынках обратят внимание на число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю.

По оценкам "БКС мир инвестиций", в среду индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3025-3125 пунктов, курс рубля к доллару - 75,6-77,1 руб. Целевые уровни закрытия индекса Мосбиржи, а также доллара и евро к рублю "Фридом финанс" составляют 3065-3115 пунктов, 75,55-76,10 руб. и 89,60-90,35 руб. соответственно.