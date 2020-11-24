Трамп вышел к прессе поздравить с ростом индексов на бирже и успехами в создании вакцины

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник выступил с незапланированным заявлением в Белом доме. Глава государства поздравил всех с ростом индексов на бирже и успехами в разработке вакцины от коронавируса.

"Я лишь хочу всех поздравить с тем, что промышленный индекс Dow Jones поднялся до 30 000 [пунктов], это самый высокий показатель в истории. Мы никогда не достигали 30 000, - сказал Трамп. - Это все происходит несмотря на все то, что происходит с пандемией. Я очень воодушевлен происходящим с вакциной. Это невероятно, ничего подобного не происходило в медицине. Думаю, люди это признают".

"Биржи достигли 30 000. Это священные цифры, никто не думал такое увидеть, - заявил президент. - Это девятый раз с начала 2020 года и 48-й раз, когда мы бьем рекорды при моей администрации. Я хочу поздравить всех сотрудников в администрации, которые так усердно работали. Еще более важное: я хочу поздравить наших граждан, потому что таких, как вы, нет. Спасибо всем".

Рядом с Трампом стоял вице-президент Майкл Пенс. Выступление главы государства продолжалось лишь минуту, после чего он покинул зал брифингов, не ответив ни на один вопрос СМИ. Журналисты пытались спросить, почему Трамп до сих пор не признал поражение на выборах 3 ноября.

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник выросли. По информации сайта торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 305,79 пункта (+1,03%) - до отметки 29 893,13. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 27,21 пункта (+0,76%) - до отметки 3 604,80. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 56,00 пункта (+0,47%) - до 11 936,64.

Котировки пошли вверх, когда Трамп заявил о том, что сотрудники его администрации будут взаимодействовать с переходной командой демократа Джозефа Байдена, и это "смягчило озабоченность инвесторов по поводу длительного процесса передачи власти", написала газета The Wall Street Journal. Издание также отметило, что "многообещающие результаты, указывающие на эффективность вакцины от коронавируса, укрепили надежды участников рынка на то, что в 2021 году в экономике наступит период роста".