Госдума рассмотрит в основном чтении законопроект о дистанционной работе

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду обсудит во втором - основном - чтении законопроекты об особенностях дистанционной работы и продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года.

Документ о регулировании удаленной занятости, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат российского парламента, был принят депутатами в первом чтении 21 июля. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, право быть офлайн), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Профильный комитет Госдумы ранее одобрил ко второму чтению 16 поправок, подготовленных группой депутатов фракции "Единой России" и сенаторов. Среди наиболее важных изменений - нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, оплачивать их командировки, а также о праве органов власти принудительно переводить сотрудников на дистанционную занятость в случае чрезвычайных обстоятельств. При этом перевод на удаленку не сможет являться основанием для снижения зарплаты сотрудникам при сохранении объема их работы. Ограничивается и максимальный срок временного перевода на дистанционную работу: он не сможет превышать 6 месяцев.

Поправки корректируют перечень оснований для увольнения дистанционных сотрудников. Он дополняется невыходом на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Как пояснил один из авторов инициативы депутат Андрей Исаев, этот пункт заменит такое основание, как прогул, поскольку его невозможно применять к удаленным работникам. Кроме того, работодателей планируется наделить правом объявлять простой при невозможности перевода своих сотрудников на удаленную занятость.

Третье чтение намечено на четверг, 26 ноября. Согласно еще одной поправке, закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

На партийном совещании во вторник председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал парламентариев поддержать закон вне зависимости от фракционной принадлежности. По его словам, инициатива касается всех граждан, которые работают на основе Трудового кодекса РФ и по тем или иным причинам переведены на удаленный режим работы.

Пенсионные инициативы и отсрочка по долгам бизнеса

Нижняя палата также рассмотрит во втором чтении правительственную инициативу, продлевающую заморозку накопительной части пенсии еще на год - до конца 2023 года. Указанный законопроект входит в состав бюджетообразующих документов.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно.

Еще один правительственный законопроект, стоящий на повестке депутатов в среду, увеличивает период выплаты накопительной пенсии (так называемый срок дожития) на шесть месяцев с 1 января 2021 года - до 264 месяцев. Он также будет рассмотрен в основном чтении.

Парламентарии в среду также обсудят в первом чтении законопроект о продлении отсрочки по выплате задолженностей для пострадавшего от пандемии бизнеса.

В июле Госдума приняла закон, согласно которому индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях смогут воспользоваться однократной внесудебной рассрочкой по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей. Это правило должно применяться к документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года. Законопроектом предлагается заменить эту дату на 1 мая 2021 года. Одновременно законопроект продлевает до 1 июля 2021 года (было до 31 декабря 2020 года) действие запрета приставам осматривать, арестовывать, изымать и передавать движимое имущество должников-граждан, за исключением принадлежащего им транспорта.

Кроме того, депутаты завершат работу над проектом федерального закона о Госсовете РФ. Госдума рассмотрит его в третьем - заключительном - чтении.