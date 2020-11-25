Саакашвили считает, что экономике Украины грозит неизбежная катастрофа в ближайшее время

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что экономику страны в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа, а уже с начала следующего года возникнут проблемы с социальными выплатами.

"Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Украина-24". По его мнению, ситуацию можно отсрочить на несколько месяцев, если будет подписано очередное соглашение с Международным валютным фондом, который даст Киеву "чуть-чуть денег".

"Но это еще на несколько месяцев хватит, а так будут больший проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого на Украине не было с 1990-х годов", - подчеркнул Саакашвили. В этой ситуации, указал он, "или нужно что-то делать, или страна вылетает в трубу".

Политик подчеркнул, что все это происходит в условиях, когда украинское правительство "практически не функционирует" и "будто существует в параллельном мире".

Ранее во вторник первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что финальный проект госбюджета Украины на 2021 год до сих пор не сформирован из-за продолжающегося согласования с МВФ.

Кредитная программа МВФ

Исполнительный совет МВФ 9 июня одобрил для Украины новую кредитную программу. Изначально предполагалось, что в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд. В МВФ сообщали, что первый транш Киев получит "незамедлительно", последующие - по итогам четырех обзоров экономики страны, которые проведет миссия МВФ. Первый транш в размере $2,1 млрд страна получила 12 июня, а остальные, несмотря на ожидания, пока нет.

Для подписания меморандума с МВФ, который открыл доступ к новой кредитной программе, Украина выполнила два ключевых условия: разрешила продажу сельскохозяйственной земли и приняла закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам. Документом, который 11 июня был опубликован фондом, предусмотрено ужесточение бюджетной политики Украины, продолжение пенсионной реформы и изменение устава компании "Нафтогаз". Кроме того, продолжится реформа здравоохранения и системы образования. Документом предусмотрено повышение цен на газ для украинцев и тарифов на отопление.