Индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях быстрой процедуры передачи власти Байдену

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии во вторник продемонстрировали уверенный рост. Индекс Dow Jones впервые преодолел рубеж в 30 000 пунктов и даже поднимался в течение сессии до 30 100 пунктов. Как отметила газета The Wall Street Journal , "инвесторы испытывают оптимизм в связи с тем, что затянувшаяся схватка вокруг процедуры передачи власти администрации Байдена, похоже, близка к завершению".

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 454,97 пункта (+1,54%) и остановился на уровне 30 046,24. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 57,82 пункта (+1,62%), до отметки 3 635,41. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 156,15 пункта (+1,31%), до уровня 12 036,79.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 4,23%, до $44,88 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 1,80%, до $1 804,70 за тройскую унцию.

"Действия инвесторов свидетельствуют о том, что они испытывают уверенность в том, что восстановление экономики произойдет в 2021 году, - привела газета мнение руководителя департамента инвестиционной стратегии компании Citi Personal Wealth Management Шона Снайдера, отметившего, что "рост котировок свидетельствует о здоровье экономики и указывает на то, что в экономике наступит оживление".