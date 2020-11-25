Британское правительство выделит £4,3 млрд на борьбу с безработицей

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании выделит £4,3 млрд ($5,7 млрд) на борьбу с массовой безработицей, риск которой возрос как следствие экономического кризиса, вызванного пандемией. Об этом информировало во вторник агентство PA со ссылкой на обзор предстоящих расходов правительства на оказание госуслуг, который министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак должен представить в среду в парламенте.

По его информации, £2,9 млрд фунтов ($3,9 млрд) из этой суммы пойдут на реализацию трехлетней программы Restart, призванной помочь более 1 млн безработных людей вернуться на трудовой рынок. Она будет рассчитана в первую очередь на тех людей, которые сидят без работы более года, с упором на представителей более возрастной группы населения, находящихся в особенно уязвимом положении.

Еще £1,4 млрд ($1,9 млрд) будут направлены на дополнительное финансирование правительственного агентства, помогающего людям устроиться на работу.

Выступая в Палате общин в преддверии представления плана бюджетных расходов, Сунак заявил, что его "основной приоритет - защитить рабочие места и источники заработка по всей Великобритании". "Этот обзор расходов гарантирует, что сотни тысяч рабочих мест будут поддержаны и защищены в острой фазе текущего кризиса и за ее пределами при помощи многомиллиардного пакета инвестиций. Они гарантируют, что никто не останется в этой стране без надежды или возможностей", - добавил он.

Как пишет в этой связи газета The Times, не менее 750 тыс. человек потеряли в Великобритании в этом году работу, а число тех, кто является безработным более шести месяцев, выросло на 72 тыс. В начале ноября Банк Англии в своем прогнозе снизил оценку уровня безработицы в стране на 2021 год с 8 до 7,7%. Однако это все равно значительно больше, чем 4,8% в настоящий момент, что и так является самым большим показателем с 2013 года.

Рекордные госзаимстовования

В этой связи телерадиовещательная корпорация Би-би-си напомнила, что Национальная статистическая служба Соединенного Королевства (ONS) еще в июле прогнозировала, что показатель чистого заимствования государственного сектора при таких тратах на сектор госуслуг достигнет по итогам нынешнего финансового года, завершающегося в апреле 2021 года, £372 млрд ($500 млрд). Это оценка была сделана еще до начала второго карантина, который был введен 5 ноября, продлится до 2 декабря и привел к закрытию непродовольственных магазинов, баров, ресторанов, гостиниц, музеев, кинотеатров.

Газета Daily Telegraph называет еще более внушительную сумму, в которую правительству обошлась пандемия - £400 млрд ($535 млрд) на конец года.

В этой связи финансовые аналитики задумываются над тем, за счет чего правительство будет покрывать столь огромный размер произведенных госзаимствований, которые уже привели к самому большому дефициту бюджета с момента Второй мировой войны. Один из вариантов - повышение налогов для населения. Однако, как пишет Daily Telegraph, об этом вряд ли будет объявлено в среду.