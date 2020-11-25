Почти треть россиян заявили, что планируют в 2021 году сменить работу

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Почти треть россиян (29%) ставят для себя цель найти новую работу в 2021 году, а около половины населения - нарастить доходы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного банком "Открытие" (имеется в распоряжении ТАСС).

"Пандемия корректирует личные планы россиян на 2021 год. 45% наших сограждан хотят в новом году нарастить личные доходы, 37% - увеличить накопления, а 29% - найти новую работу", - отметили в пресс-службе банка.

Согласно результатам опроса, самая высокая доля желающих улучшить свое финансовое положение в 2021 году - на Северном Кавказе (51%), а относительно низкая - в Сибири и на Дальнем Востоке (по 41%). В Северо-Западном и Южном федеральных округах чаще всего планируют увеличить свои накопления. Найти новую работу больше всего хотят жители Северо-Западного федерально округа (36%), меньше всего - Сибири (23%) и Урала (24%).

Накопить на крупную покупку в новом году планируют 27% респондентов, еще у 26% россиян задача на 2021 год - погасить кредит. При этом каждый десятый россиянин намерен в новом году взять ипотеку.

Из-за пандемии коронавируса 43% россиян считают, что в 2021 году им придется ограничить путешествия и перелеты, а 23% - отложить крупные покупки. Кроме того, 20% собираются в 2021 году тратить больше денег на медицинские нужды.

Вместе с тем 16% россиян считают, что в новом году станут богаче. Большинство из них живут в Южном федеральном округе (21%), тогда как на Урале и в Сибири таких лишь 12% населения.

Банк "Открытие" провел опрос с 20 по 23 ноября по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.