Власти Приморья подготовят план реализации нацпрограммы развития Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Приморья до конца года подготовит план создания объектов, включенных в национальную программу развития Дальнего Востока, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительства региона.

"До 18 декабря правительство Приморского края сделает план создания объектов по годам. За их создание и реализацию каждого направления программы отвечают профильные органы исполнительной власти. Координирует работу Агентство проектного управления Приморского края. В план войдут все мероприятия, утвержденные программой", - сообщили в пресс-службе.

Для реализации мероприятий необходимы в том числе изменения законодательства на федеральном уровне. В программу вошли несколько важных для Приморья проектов в различных сферах, в том числе проекты, касающиеся развития морских портов, строительства сельскохозяйственных мощностей, строительства и модернизации транспортной инфраструктуры, образовательных организаций, развития жилищного строительства и другие.

Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года разработана по поручению президента РФ Владимира Путина. Текст документа утвержден председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.