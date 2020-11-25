Производство элитных сортов сыра развернут в агропромышленном парке на Сахалине

ТАСС, 25 ноября. Производитель элитных сортов сыра из Южно-Сахалинска планирует в полтора раза увеличить количество выпускаемой продукции после переноса производства на площадку агропромышленного парка на севере города. Резиденты парка смогут воспользоваться льготами, в том числе в рамках территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Южная", сообщается в среду на сайте регионального правительства.

Сыроварня Марии Федотовой выпускает до 25 кг сыров из козьего и коровьего молока в сутки, в ассортименте - около 60 видов твердых и мягких сыров, в том числе с белой и голубой плесенью. Сыры вызревают в четырех небольших камерах с заданным температурным режимом.

"На территории агропромышленного парка на Сахалине развернут производство крафтовых (изготовленных вручную из фермерских продуктов) сыров. Резиденты агропарка смогут воспользоваться офисными и производственными помещениями, отвечающими всем санитарным требованиям. Также на территории парка будет возведен мультитемпературный складской комплекс, лаборатория и торгово-выставочный центр", - говорится в сообщении.

Директор корпорации развития Сахалинской области Андрей Медведев отметил, что на территории агропарка будут созданы все условия, чтобы пищевая промышленность области обеспечивала жителей качественными продуктами.

Складской комплекс агропромышленного парка будет вмещать до 15 тыс. тонн единовременного хранящейся продукции. Проектом предусмотрены овощехранилище и торгово-выставочный центр. О своем желании стать резидентами парка уже заявили несколько десятков компаний, это в основном предприятия малого и среднего бизнеса, занятые в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, торговли.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что уровень продовольственной безопасности необходимо повышать на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что они должны иметь отдельную финансовую поддержку.