{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Якутии с начала года получили ключи свыше 620 дольщиков

Также 40 граждан, пострадавших от "двойных продаж", получили выплаты на общую сумму 50,1 млн рублей

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Квартиры с начала года получили свыше 620 дольщиков, также 40 граждан, которые пострадали от "двойных продаж", получили выплаты на общую сумму 50,1 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе республиканского Фонда Якутии по защите прав граждан - участников долевого строительства.

"В этом году [в Якутии] квартиры получили 622 дольщика в трех многоквартирных домах. В рамках предоставления мер государственной поддержки пострадавшим от "двойных продаж" 40 граждан получили выплаты на общую сумму 50,1 млн рублей", - сказали в региональном фонде.

В настоящее время в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО) включено 11 многоквартирных домов в Якутске, также два дома находятся в Намском и Чурапчинском районах. По всем объектам заключено 627 договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов. По каждому объекту разработана дорожная карта с указанием механизмов и сроков восстановления прав обманутых дольщиков.

В 2019 году на софинансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства из республиканского бюджета был произведен имущественный взнос в размере 57,4 млн рублей. До конца года из бюджета республики дополнительно фонду перечислят 28,8 млн рублей.

Публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" создана осенью 2017 года во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Работа фонда направлена на реализацию государственной жилищной политики по повышению гарантии защиты прав и законных интересов граждан, денежные средства которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
Торги на бирже Гонконга открылись ростом котировок
Индекс Hang Seng повысился на 231 пункт
Читать полностью