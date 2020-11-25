В Якутии с начала года получили ключи свыше 620 дольщиков

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Квартиры с начала года получили свыше 620 дольщиков, также 40 граждан, которые пострадали от "двойных продаж", получили выплаты на общую сумму 50,1 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе республиканского Фонда Якутии по защите прав граждан - участников долевого строительства.

"В этом году [в Якутии] квартиры получили 622 дольщика в трех многоквартирных домах. В рамках предоставления мер государственной поддержки пострадавшим от "двойных продаж" 40 граждан получили выплаты на общую сумму 50,1 млн рублей", - сказали в региональном фонде.

В настоящее время в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО) включено 11 многоквартирных домов в Якутске, также два дома находятся в Намском и Чурапчинском районах. По всем объектам заключено 627 договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов. По каждому объекту разработана дорожная карта с указанием механизмов и сроков восстановления прав обманутых дольщиков.

В 2019 году на софинансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства из республиканского бюджета был произведен имущественный взнос в размере 57,4 млн рублей. До конца года из бюджета республики дополнительно фонду перечислят 28,8 млн рублей.

Публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" создана осенью 2017 года во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Работа фонда направлена на реализацию государственной жилищной политики по повышению гарантии защиты прав и законных интересов граждан, денежные средства которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.