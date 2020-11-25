Бюджет Приморья получил более 4 млрд рублей на борьбу с пандемией и поддержку населения

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Приморского края в трех чтениях приняли поправки в краевой бюджет, предусматривающие поступление более 4 млрд рублей от федеральных властей на борьбу с коронавирусной инфекцией, поддержку трудящегося населения и решение проблем дольщиков, сообщает корреспондент ТАСС с заседания парламента.

"Главные изменения вызваны тем, что мы получили дополнительную финансовую помощь из федерального бюджета более чем на 4 млрд рублей. Но и одновременно произошло сокращение федеральных средств по тем объектам, которые мы не смогли построить в этом году. Общая сумма увеличения доходов - 568 млн рублей, при этом мы уменьшили на 1,5 млрд рублей собственные доходы, они замещены федеральными деньгами", - рассказала депутатам председатель правительства Приморья Вера Щербина, представляя законопроект.

В частности, региональному министерству труда и социальной политики из федерального бюджета выделено 2,027 млрд рублей, министерству здравоохранения - 1,043 млрд, в том числе на борьбу с коронавирусной инфекцией, а министерству строительства - 1,213 млрд рублей, включая средства на решение проблем обманутых дольщиков. При этом, как отметила Щербина, часть средств, уже выделенных на некоторые проекты в текущем году, пришлось вернуть обратно в федеральный бюджет, так как проекты не были реализованы.

"Идет корректировка национальных проектов, те проекты, которые у нас не получили экспертизу, не имеют полноценной проектно-сметной документации, эти деньги мы сдали в федеральный бюджет назад. И сейчас будем работать с 1 января именно по тем объектам, на которые у нас есть проектно-сметная документация", - отметила Щербина.

Так, 2,7 млрд рублей на строительство дороги Артем - Находка переносятся в бюджете на следующий год, так как проектно-сметная документация нуждается в корректировке.

Депутаты проголосовали за законопроект сразу в трех чтениях. С учетом изменений доходы краевого бюджета должны составить 143,9 млрд рублей, расходы - 167,3 млрд рублей при дефиците 23,3 млрд рублей.