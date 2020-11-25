Торги на бирже Гонконга открылись ростом котировок

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 ноября. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в среду открылись ростом котировок вслед за подъемом американского рынка. Индекс Hang Seng повысился на 231 пункт (0,87%) - до значения 26 819, свидетельствуют данные этой площадки.

Лучшие результаты демонстрируют активы, связанные с сырьевым сектором, недвижимостью и финансами. На 5,6% подорожали акции банковского гиганта HSBC, на 5,4% улучшились позиции нефтехимической корпорации Sinopec.

Аналитики связывают рост котировок с ожиданиями гладкой передачи власти в США и разработками вакцин от нового коронавируса. Кроме того, внимание местных инвесторов приковано к предстоящему в среду выступлению главы гонконгской администрации Кэрри Лам с ежегодным посланием в Законодательном совете. Ожидается, что она озвучит серию новых мер по стимулированию экономики, которые были разработаны при поддержке Пекина.