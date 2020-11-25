Хабаровскому краю выделили 450 млн рублей на сбалансированность бюджета в пандемию

ХАБАРОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края получат 450 млн рублей, которые пойдут на выравнивание бюджета в условиях пандемии. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду.

"Более 450 млн рублей финансовой помощи получит Хабаровский край, чтобы сбалансировать доходы региональной казны в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов регионального бюджета. В августе Хабаровскому краю был перечислен транш в размере более 1,3 млрд рублей.

Ранее краевые власти сообщали, что из-за ситуации, складывающейся в связи с последствиями распространения коронавируса, регион недополучит почти 5,6 млрд рублей доходов краевого бюджета. Часть выпавших доходов (около 3 млрд рублей) компенсировал федеральный центр, однако краевой бюджет остается несбалансированным, а меры, направленные на борьбу с COVID-19 требуют дополнительных средств.

Министр финансов региона Валентин Костюшин сообщал ТАСС, что при исполнении краевого бюджета в этом году дополнительные расходы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе составили 7,8 млрд рублей. В регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекции. Ежедневно фиксируется более 300 новых заболевших, а всего с начала пандемии зарегистрировано свыше 22,5 тыс. случаев заболевания, 154 человека умерли. В регионе режим самоизоляции ввели для пожилых, закрыли театры, музеи, библиотеки, ввели ограничения для работы общепита и другие.